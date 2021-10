Regno Unito, resta in carcere Harbi Ali: il killer del deputato Amess era noto all’antiterrorismo (Di domenica 17 ottobre 2021) Si chiama Harbi Ali il 25enne che ha ucciso a coltellate in una chiesa dell’Essex il deputato David Amess. Britannico di origini somale, sarebbe figlio di un ex consigliere della comunicazione del primo ministro della Somalia secondo il Daily Mail ed era noto all’antiterrorismo. Il suo fermo è stato convalidato dal giudice. Amess, 69 anni, era cattolico, antiabortista, sostenitore della Brexit: era sposato e aveva 5 figli. Gli inquirenti fin da subito hanno capito che si trattasse di terrorismo e che la matrice del suo omicidio fosse jihadista. Un terrorismo fai-da-te, così è stato definito. La comunità di a Leigh-on-Sea (Essex), che conta appena 22 mila abitanti e che è il luogo si è consumato il fatto, è ancora sotto shock. La democrazia britannica, intanto, si è dimostrata compatta ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021) Si chiamaAli il 25enne che ha ucciso a coltellate in una chiesa dell’Essex ilDavid. Britannico di origini somale, sarebbe figlio di un ex consigliere della comunicazione del primo ministro della Somalia secondo il Daily Mail ed era. Il suo fermo è stato convalidato dal giudice., 69 anni, era cattolico, antiabortista, sostenitore della Brexit: era sposato e aveva 5 figli. Gli inquirenti fin da subito hanno capito che si trattasse di terrorismo e che la matrice del suo omicidio fosse jihadista. Un terrorismo fai-da-te, così è stato definito. La comunità di a Leigh-on-Sea (Essex), che conta appena 22 mila abitanti e che è il luogo si è consumato il fatto, è ancora sotto shock. La democrazia britannica, intanto, si è dimostrata compatta ...

Advertising

ladyonorato : E intanto dal Regno Unito continuano a dirci che siamo governati con metodi fascisti. Noi lo sappiamo già, ma che l… - repubblica : Covid, via mascherine e distanziamento: nel Regno Unito 45mila casi in un solo giorno - IlContiAndrea : I #Coldplay presentano il nuovo disco ai fan allo 02 Sheperd’s Bush Empire di Londra. Ospite anche Ed Sheeran. Imma… - manuel_y_jesus_ : ??? NOVITÀ - Il Regno Unito metterà l'energia nucleare al centro della strategia britannica per raggiungere emissio… - CarloAmenta1 : RT @antoniofocella: È servita una crisi energetica nazionale, ma almeno alla fine hanno capito. Il Regno Unito metterà l’energia nucleare a… -