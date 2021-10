Ora solare 2021, si cambia: ecco quando bisogna tirare le lancette indietro. Si saluta l’ora legale ma non sarà ancora un addio (Di domenica 17 ottobre 2021) Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si passerà dall’ora legale all’ora solare. Le lancette dell’orologio dovranno essere tirate indietro di 60 minuti, dalle 03 alle 02, e si guadagnerà così un’ora di sonno. Non solo, così facendo si avrà un’ora di luce in più la mattina a discapito però del pomeriggio, quando farà buio prima. l’ora solare resterà attiva fino all’ultimo weekend del mese di marzo 2022, ovvero fino alla notte fra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, quando si rifarà il cambio. L’Europa doveva mettere fine al passaggio stagionale tra ora legale e solare, ma almeno per ora tutto è fermo. A Bruxelles, infatti, la proposta legislativa della precedente commissione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si passerà dalal. Ledell’orologio dovranno essere tiratedi 60 minuti, dalle 03 alle 02, e si guadagnerà così un’ora di sonno. Non solo, così facendo si avrà un’ora di luce in più la mattina a discapito però del pomeriggio,farà buio prima.resterà attiva fino all’ultimo weekend del mese di marzo 2022, ovvero fino alla notte fra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022,si rifarà il cambio. L’Europa doveva mettere fine al passaggio stagionale tra ora, ma almeno per ora tutto è fermo. A Bruxelles, infatti, la proposta legislativa della precedente commissione ...

