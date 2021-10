Napoli-Torino, le ufficiali: le scelte in attacco di Spalletti e Juric (Di domenica 17 ottobre 2021) Alle ore 18 al Maradona scendono in campo Napoli e Torino per il primo posticipo dell’ottava di Serie A. Gli azzurri cercano l’ottava vittoria di fila e Spalletti si affida ai titolarissimi. In porta ancora Ospita, mentre davanti ci saranno Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. Juric, dal canto suo, recupera Belotti ma schiera ancora Sanabria titolare. Alle sue spalle il duo Linetty-Brekalo. Ecco le formazioni complete: Napoli, 4-2-3-1: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti. Torino, 3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric. L'articolo proviene da ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 ottobre 2021) Alle ore 18 al Maradona scendono in campoper il primo posticipo dell’ottava di Serie A. Gli azzurri cercano l’ottava vittoria di fila esi affida ai titolarissimi. In porta ancora Ospita, mentre davanti ci saranno Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen., dal canto suo, recupera Belotti ma schiera ancora Sanabria titolare. Alle sue spalle il duo Linetty-Brekalo. Ecco le formazioni complete:, 4-2-3-1: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All., 3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. All.. L'articolo proviene da ...

