Napoli-Torino | formazioni Ospina confermato in porta Politano | Osimhen e Insigne in attacco

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ilha ufficializzato l’undici che scenderà in campo tra circa un’ora contro ilallo stadio Diego Armando Maradona. L’allenatore azzurro, Luciano Spalletti, come anticipato questa mattina dal Corriere dello Sport, si affida aper difendere la. Davanti a lui, in difesa, Di Lorenzo e Mario Rui sui lati e Rrahmani e Koulibaly al centro. In mediana Anguissa, Fabian e Zielinski. L’è affidato a, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski,. All: Spalletti: Vanja; Rodriguez, Bremer, DjidJi; Mandragora, Lukic; Aina; Singo; ...

Advertising

sscnapoli : ?? Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Tornelli aperti dalle 15:00. ??… - LiveNationIT : Vasco torna con il singolo “Siamo Qui” e i biglietti per le 5 nuove date di #VascoLive2022 a Napoli, Ancona, Bari,… - Agenzia_Ansa : Sciopero trasporti, cortei a Genova, Roma, Trieste e Torino. A Napoli è stata riaperta l'autostrada che era stata b… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: #NapoliTorino, ecco le scelte ufficiali di #Spalletti e #Juric #ForzaNapoliSempre - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #NapoliTorino, formazioni ufficiali: fuori #Belotti! Politano e Linetty titolari ? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Torino

Diretta/streaming video tv: sarà rivincita partenopea su Ivan Juric? La partita di questa sera rappresenterà anche un bell'incrocio tra due allenatori giovani come Paolo Galbiati e ...EMPOLI - ATALANTA 1 - 4 GENOA - SASSUOLO 2 - 2 UDINESE - BOLOGNA 1 - 1ore 18 JUVENTUS - ROMA ore 20.45 VENEZIA - FIORENTINA lunedì, ore 20.45 CAGLIARI - SAMPDORIA (ore 12.30) 3 - 1 ...Formazioni Ufficiali di Napoli-Torino. Luciano Spalletti conferma Ospina titolare, fuori anche Lozano per Politano. Osimhen punta centrale. La formazione azzurra non è molto lontana da quella che ...In vista del match tra Napoli e Torino, João Batista Inácio Pià, doppio ex di questa sfida, ha parlato in merito alla gara di questo pomeriggio ...