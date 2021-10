Napoli - Torino 1 - 0 | Osimhen riporta in testa gli azzurri

Advertising

sscnapoli : ?? Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Tornelli aperti dalle 15:00. ??… - Eurosport_IT : LA DECIDE ANCORA OSIMHEN ???????? Nonostante il rigore sbagliato da Insigne e il gol annullato a Di Lorenzo, in Napoli… - SkySport : NAPOLI-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (81') ? ? - vvlnapoli : Il Napoli vola con Osimhen: gli azzurri vincono anche contro il Torino (1-0): Decide ancora una volta Victor, al qu… - Steno75sr : Mi sembra che quest'anno il Sig. Kulovic stia viaggiando sulla strada Napoli - Torino - Milano rossonera. -

SPORT Foto SERIE A, azzurri in campo con maglia speciale per Halloween IL MESSAGGIO Striscioni contro il razzismo al Maradona SERIE A Foto IL TECNICO, Spalletti: 'Vogliamo .... L'ottava meraviglia del, la quarta punizione - consecutiva - subita dal Toro nei minuti finali. Ad Ivan Juric stavolta non riesce lo scherzetto dell'anno scorso con il Verona, ma è una ...Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli ritorna in campo, al “Maradona”, contro il Torino di Juric. Gli azzurri partono forte dove sfiorano la rete per ben due volte con Osimhen, tra mira e sfortuna ...Quello andato di scena al Maradona è stato uno spettacolo equilibrato e condotto all'insegna dell'agonismo e della voglia di fare risultato da parte di ambedue le compagini coinvolte. Agli uomini di S ...