Moda sostenibile: le app migliori per acquistare vestiti usati (Di domenica 17 ottobre 2021) Moda sostenibile: ecco le app che ti permettono di acquistare abiti usati, vintage o di seconda mano. acquistare l'usato, come gli abiti second hand è uno dei tanti modi per contribuire in modo virtuoso ad allungare la vita dei capi di abbigliamento, con un approccio totalmente sostenibile. Da un lato venderli, può svuotare il tuo guardaroba dagli abiti che non utilizzi più; dall'altro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Moda sostenibile Le signore dell'eco - ospitalità: quando nell'orto dell'hotel cresce la cultura green A partire dai terreni dove si producono ortaggi e verdure per rifornire in modo sostenibile le ... La giovane Chiara Tommasino, laurea in Giurisprudenza, background a Parigi nella moda e poi in una nota ...

4passi diventa il festival diffuso dell'economia sostenibile nel cuore di Treviso ... convegni, presentazioni e spettacoli; i percorsi guidati nel centro storico di Treviso e una full immersion nella moda sostenibile. Davvero denso di appuntamenti il calendario degli eventi, alcuni ...

Columbia Threadneedle: la moda sostenibile Milano Finanza Bei, azienda di moda sostenibile di Catania tra le eccellenze BRUXELLES - Dagli scarti degli agrumi a tessuti sostenibili per l'altra moda: raggiunge l'eccellenza in Europa e si aggiudica un doppio premio per la migliore ...

4passi diventa il festival diffuso dell'economia sostenibile nel cuore di Treviso TREVISO - Tre giorni per approfondire il tema delle “Città e Comunità sostenibili”, attraverso incontri, convegni, spettacoli, ma anche visite guidate e momenti di condivisione ...

