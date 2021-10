Manifestazione No Green Pass a Milano: erano circa 10mila (Di domenica 17 ottobre 2021) Ancora una volta i manifestanti No Green Pass si sono ritrovati a Milano per manifestare. Si sono radunati in piazza Fontana per protestare contro l’obbligo del Green Pass, anche senza autorizzazione. erano in parecchi, circa 10mila per ben 5 ore. Manifestazione No Green Pass a Milano, circa 10mila A Milano, un’altra Manifestazione no Green Pass. Durante il corteo, che ha attraversato per due volte il centro della città, in tre occasioni, presso Porta Venezia, in Largo La Foppa e in via Borgogna, ci sono stati contatti tra contestatori e Forze dell’Ordine con cariche di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Ancora una volta i manifestanti Nosi sono ritrovati aper manifestare. Si sono radunati in piazza Fontana per protestare contro l’obbligo del, anche senza autorizzazione.in parecchi,per ben 5 ore.No, un’altrano. Durante il corteo, che ha attraversato per due volte il centro della città, in tre occasioni, presso Porta Venezia, in Largo La Foppa e in via Borgogna, ci sono stati contatti tra contestatori e Forze dell’Ordine con cariche di ...

