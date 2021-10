Lozano sostituito nei minuti finali: il messicano non la prende bene (Di domenica 17 ottobre 2021) Al 90' minuto di Napoli-Torino, Spalletti ha speso l'ultimo cambio facendo entrare Juan Jesus al posto di Hirving Lozano. Il messicano era entrato al 59' al posto di Politano. Lozano Spalletti Napoli Torino La scelta di Spalletti non è stata presa bene da Lozano che è andato direttamente negli spogliatoi. Insigne ha provato a farlo restare in panchina, ma il messicano non ha voluto sentire ragioni e ha lasciato il campo. Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 ottobre 2021) Al 90' minuto di Napoli-Torino, Spalletti ha speso l'ultimo cambio facendo entrare Juan Jesus al posto di Hirving. Ilera entrato al 59' al posto di Politano.Spalletti Napoli Torino La scelta di Spalletti non è stata presadache è andato direttamente negli spogliatoi. Insigne ha provato a farlo restare in panchina, ma ilnon ha voluto sentire ragioni e ha lasciato il campo.

Advertising

gilnar76 : Lozano sostituito nei minuti finali: il messicano non la prende bene #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - sscalcionapoli1 : Lozano sostituito nel finale: il messicano non la prende bene e va dritto negli spogliatoi - Alby030303 : @Torrenapoli1 Lozano è stato sostituito quanto tempo è stato in campo? - ViSal_Corecap : @ruotebucate Si mette lozano a sx,Politano a dx Ounas panca e un acquisto in prospettiva da 20-25 mln E spero si… - Torrenapoli1 : Gli staffettisti #Politano e #Lozano A volte nella ripresa anche insieme in campo quando è uscito Insigne 6 da tit… -