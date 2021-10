La grande azione di Mertens e il gol di Osimhen che corre sotto la curva (VIDEO) (Di domenica 17 ottobre 2021) Crolla il muro del Torino e il Napoli passa dopo una partita combattuta, grazie al gol messo a segno all’81’ da Victor Osimhen. Mertens triangola prima con Osimhen, poi con Koulibaly, poi va al cross ma trova la chiusura. Un rimpallo fa impennare il pallone, Osimhen prende l’ascensore, sale al secondo piano, dà una testata al pallone e trafigge Milinkovic-Savic. Dopo la rete l’attaccante nigeriano è corso ad esultare sotto la curva dei tifosi azzurri per incitarli ancora di più a sostenere la squadra e i compagni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 ottobre 2021) Crolla il muro del Torino e il Napoli passa dopo una partita combattuta, grazie al gol messo a segno all’81’ da Victortriangola prima con, poi con Koulibaly, poi va al cross ma trova la chiusura. Un rimpallo fa impennare il pallone,prende l’ascensore, sale al secondo piano, dà una testata al pallone e trafigge Milinkovic-Savic. Dopo la rete l’attaccante nigeriano è corso ad esultareladei tifosi azzurri per incitarli ancora di più a sostenere la squadra e i compagni. L'articolo ilNapolista.

Advertising

fattoquotidiano : Il grande polo riformista non esiste fuori dal raccordo anulare: Azione fa flop ovunque [di @Snaporaz92] - Federciclismo : A Luglio, in maglia azzurra al Giro di Sardegna, ti sei fratturato una vertebra. Oggi sei tornato a grandissimo liv… - napolista : La grande azione di Mertens e il gol di Osimhen che corre sotto la curva (VIDEO) Osimhen e l’esultanza dopo il gol… - verdifanclub : @villarism0 @calledope Le occasioni del Napoli: rigore parato su azione estemporanea, palo da fuori, goal su triplo… - MaurizioFuochi : RT @BarillariDav: NON CREDETE A GIORNALI E TV Avevamo cibo per resistere diversi giorni, quello del bar chiuso è una grande balla per getta… -