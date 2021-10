“Ho pianto, è stato difficile”: la commovente rivelazione di Castillejo (Di domenica 17 ottobre 2021) Samu Castillejo è stato schierato in campo da Stefano Pioli in occasione di Milan-Verona ed è scoppiato in lacrime. Ha poi raccontato in tv le sue emozioni. Milan-Verona è stata una sfida significativa per la squadra di Stefano Pioli, poiché vinta in rimonta, quindi mettendo alla prova le capacità di determinazione e compattezza della squadra. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 ottobre 2021) Samuschierato in campo da Stefano Pioli in occasione di Milan-Verona ed è scoppiato in lacrime. Ha poi raccontato in tv le sue emozioni. Milan-Verona è stata una sfida significativa per la squadra di Stefano Pioli, poiché vinta in rimonta, quindi mettendo alla prova le capacità di determinazione e compattezza della squadra. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Alberto_Today : Milan, Castillejo: 'Quest'estate sono stato più fuori che dentro, ecco perché ho pianto. Il destino ha voluto...'… - AACCdipendente : Ho finito 'La ragazza del collegio'. Ho divorato questo libro in due giorni, non riuscivo a staccare gli occhi dall… - _DiziLover_ : Sono veramente a pezzi ?? L’ultima volta che ho pianto così tanto è stato per la morte di Derek in #GreysAnatomy… - ymirhtr : @Rhyslandhtr nemmeno io ho pianto chissà quanto, ma leggerlo conoscendo il finale è stato uno strazio. ho pianto pi… - dreamyseok_ : comunque ho recuperato gp999 e ho pianto, far vedere tutti quei video e letterine prima della eliminazione è stato un colpo basso... -