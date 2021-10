H&M Home lancia “For the Love of Art” e collabora con tre designer (Di domenica 17 ottobre 2021) H&M lancia una nuova collaborazione coinvolgendo tre artiste per il progetto For the Love of Art. Si tratta di una nuova collezione che comprende articoli personali, unici nel loro genere, realizzati per la casa. L’offerta include cuscini, coperte, ceramiche e poster decorativi da appendere alle pareti di casa. La nuova collezione è già disponibile online … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 17 ottobre 2021) H&Muna nuovazione coinvolgendo tre artiste per il progetto For theof Art. Si tratta di una nuova collezione che comprende articoli personali, unici nel loro genere, realizzati per la casa. L’offerta include cuscini, coperte, ceramiche e poster decorativi da appendere alle pareti di casa. La nuova collezione è già disponibile online … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

fabfazio : Una leggenda del cinema… domenica a @chetempochefa #ctcf #Quentintarantino H.20:00 @RaiTre - civcatt : 'Il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l'individuo per il… - tiber_h : RT @iside50: @73deva73 @ItalicaTestudo @liliaragnar @andfranchini @ombrysan @doluccia16 @VivianaP1511 @gabrillasarti2 @Perla19733917 @_8Deb… - youngfairygirl : RT @nikita_arb: RICORDO: LIVE 5 AGOSTO 2020 D:'Cosa ti piace di più del tuo partner?' K:'Lei non torna a casa e resta per aiutare, penso si… - LondonOneRadio : ??Come e cambiato il lavoro e il modo di pensare al lavoro Molto interessante ecco cosa h detto La prof Quacquarell… -