Gubitosi (TIM): «I problemi di Dazn si stanno risolvendo» (Di domenica 17 ottobre 2021) In una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero, l’amministratore delegato di TIM, Luigi Gubitosi, ha parlato anche della piattaforma TimVision e dell’alleanza siglata con Dazn fino al 2024 per il campionato di Serie A. A proposito di TimVision, Gubitosi ha detto che rappresenta «la piattaforma con l’offerta più ricca in Italia.In poco tempo ha messo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 17 ottobre 2021) In una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero, l’amministratore delegato di TIM, Luigi, ha parlato anche della piattaforma TimVision e dell’alleanza siglata confino al 2024 per il campionato di Serie A. A proposito di TimVision,ha detto che rappresenta «la piattaforma con l’offerta più ricca in Italia.In poco tempo ha messo L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : L'AD di #TIM #Gubitosi: «I problemi di #Dazn si stanno rapidamente risolvendo» - sportli26181512 : #Media #Notizie Gubitosi (TIM): «I problemi di Dazn si stanno risolvendo»: In una lunga intervista rilasciata a Il… - supasin239 : @ilmessaggeroit Eccellentissimo Gubitosi, #Tim sarebbe all’avanguardia come nel servizio che offrite in collaborazi… - ilmessaggeroit : #luigi gubitosi: «#tim è di nuovo all'avanguardia, la “nuvola” motore della crescita» - moneypuntoit : ?? Luigi Gubitosi e TIM portano l'innovazione al servizio della sostenibilità sociale: la connettività ultraveloce a… -