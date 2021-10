Dieci anni dopo, Gheddafi in Libia non è morto (Di domenica 17 ottobre 2021) A quasi Dieci anni dall’uccisione di Muammar Gheddafi, il dittatore che per 42 anni ha governato la nazione “inventata” di Libia, le sfide che aspettano il governo che forse uscirà dal voto presidenziale del 24 dicembre sono le stesse di allora. Si tratta di tenere insieme un Paese costituito da oltre centoquaranta tribù e composto da tre regioni – Tripolitania, Cirenaica e Fezzan - che storicamente guardano in direzioni opposte. Un crogiolo complicato dalla presenza di interferenze straniere che vanno da Ankara a Mosca, dal Ciad agli Emirati. Le prossime settimane saranno un test decisivo per la road map individuata lo scorso anno a Tunisi: al momento le certezze sono poche, salvo che i Gheddafiani – gli appartenenti allo storico clan del raìs – non hanno intenzione di restare a ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 ottobre 2021) A quasidall’uccisione di Muammar, il dittatore che per 42ha governato la nazione “inventata” di, le sfide che aspettano il governo che forse uscirà dal voto presidenziale del 24 dicembre sono le stesse di allora. Si tratta di tenere insieme un Paese costituito da oltre centoquaranta tribù e composto da tre regioni – Tripolitania, Cirenaica e Fezzan - che storicamente guardano in direzioni opposte. Un crogiolo complicato dalla presenza di interferenze straniere che vanno da Ankara a Mosca, dal Ciad agli Emirati. Le prossime settimane saranno un test decisivo per la road map individuata lo scorso anno a Tunisi: al momento le certezze sono poche, salvo che iani – gli appartenenti allo storico clan del raìs – non hanno intenzione di restare a ...

Advertising

AlbertoBagnai : “Lo spread dipende da Borghi tranne quando scende”. Ora al #goofy10 @borghi_claudio fa strame di dieci anni di luog… - forumJuventus : Nedved: 'Criticano la Juve ma c'è chi in dieci anni non ha vinto nulla. Noi conviviamo con la pressione di dover vi… - borghi_claudio : @Mauro80227930 Qui di partiti non ce ne sono, c'è un gruppo di persone che da dieci anni studia prima quello che accadrà dopo. - lonewolf8719 : RT @rudy_matrix: ?? INFARTO, è allarme. Giovani e senza patologie, di colpo il cuore si ferma. MAURIZIO MENARINI, direttore del 118: 'Tropp… - Loredana_Ianni : RT @rudy_matrix: ?? INFARTO, è allarme. Giovani e senza patologie, di colpo il cuore si ferma. MAURIZIO MENARINI, direttore del 118: 'Tropp… -