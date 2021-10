Covid | 2 437 positivi | 24 vittime e 381mila tamponi

(Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 2.437 iai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.983. Sono invece 24 lein un giorno, 10 in più di ieri. ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 2.437 nuovi casi su 381.051 tamponi e altri 24 decessi #Coronavirusitalia - sscalcionapoli1 : In Italia 2.437 nuovi casi e 24 morti nelle ultime 24 ore - Mario34263403 : RT @SkyTG24: #Covid19, news. Bollettino: 2.437 nuovi contagi e 24 morti. Tasso positività allo 0,6%. LIVE - robertopontillo : RT @MediasetTgcom24: Covid, 2.437 nuovi casi su 381.051 tamponi e altri 24 decessi #Coronavirusitalia - tusciaweb : Coronavirus, oggi in Italia 2mila 437 casi e 24 morti Roma - Nelle ultime 24 ore sono 2mila 437 i positivi al Covi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 437

ROMA - Sono 2.i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 2.983) a fronte di 381.051 tamponi effettuati su un ... Con quelli di oggi diventano 4.717.899 i casi totali diin Italia. Attualmente ...Tasso di positività allo 0,6% Sono 2.i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 ottobre, secondo i datiregione per regione del bollettino di Protezione Civile e del ministero della ...Le notizie di oggi 17 ottobre sul contagio da SARS-CoV2 - Il bollettino della Protezione Civile Nazionale, sulla situazione pandemica nelle ultime 24 ore nelle province italiane, ha comunicato 11 nuov ...Roma, 17 ott. Sono 2.437 i nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore, 24 i morti secondo i dati del ministero della Salute, con 381.051 tamponi effettuati e un ta ...