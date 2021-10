Controlling Britney Spears: in esclusiva su discovery+ da domenica 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Controlling Britney Spears, la seconda parte dell'inchiesta relativa al caso Britney, sarà disponibile in esclusiva solo su discovery+ da domenica 17 ottobre 2021. Controlling Britney Spears, un nuovo documentario realizzato dagli stessi produttori della rivoluzionaria docu inchiesta Framing Britney Spears, arriverà in esclusiva su discovery+ da domenica 17 ottobre. "Mi merito di avere una vita come chiunque altro", questo è uno degli inquietanti audio che testimonia come la libertà di Britney sia stata violata a pochi giorni da un'udienza decisiva sul suo caso in cui il padre, James ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 ottobre 2021), la seconda parte dell'inchiesta relativa al caso, sarà disponibile insolo suda172021., un nuovo documentario realizzato dagli stessi produttori della rivoluzionaria docu inchiesta Framing, arriverà insuda17. "Mi merito di avere una vita come chiunque altro", questo è uno degli inquietanti audio che testimonia come la libertà disia stata violata a pochi giorni da un'udienza decisiva sul suo caso in cui il padre, James ...

Advertising

AnnaMancini81 : Controlling Britney Spears in esclusiva su Discovery Plus dal 17 ottobre – anticipazioni - JACKERSROCYRUS : RT @IlContiAndrea: Dagli stessi produttori di “Framing Britney Spears”, in esclusiva su discovery+ da domenica 17 ottobre la seconda parte… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Dagli stessi produttori di “Framing Britney Spears”, in esclusiva su discovery+ da domenica 17 ottobre la seconda parte… - IlContiAndrea : Dagli stessi produttori di “Framing Britney Spears”, in esclusiva su discovery+ da domenica 17 ottobre la seconda p… - Nic_Del_Mar : RT @BSNewsItalia: Ecco a voi “Controlling Britney Spears SUB ITA” gentilmente offerto da @BSNewsItalia Siate clementi se saranno presenti… -