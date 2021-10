Cagliari-Sampdoria | le formazioni ufficiali

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il lunch match dell’8a giornata di Serie A vede in campoalla Sardegna Arena. Gara molto delicata, con squadre alla ricerca di punti salvezza. Queste le(4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All.: Mazzarri.(4-3-3): Audero, Thorsby, Augello, Silva, Colley, Askildsen, Yoshida, Gabbiadini, Beresynski, Quagliarella, Candreva. All.: D’Aversa. Foto: Twitter Giulini L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Alle ore 12.30, allo stadio Unipol Domus, il Cagliari di Walter Mazzarri ospita la Sampdoria di Roberto D'Aversa nel lunch match dell'ottava giornata del campionato di Serie A. I sardi, fanalino di coda con soli tre punti, cercano ancora la prima vittoria. Le formazioni ufficiali di Cagliari-Sampdoria match valido per l'8ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: Mazzarri sceglie l'ex Keita in attacco con Joao Pedro; per D'Aversa c'è Quagliarella avanti con Candreva e Gabbiadini.