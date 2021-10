B&W Zeppelin, il ritorno di un mito ora più connesso che mai (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ tornato a mostrare i muscoli il mitico Zeppelin di B&W, diffusore audio fra i più noti e apprezzati del mercato: dopo qualche anno di “stand-by”, si è fatto nuovamente vedere tirato a lucido, aggiornato con le ultime tecnologie digitali: scopriamone i suoi segreti. E’ tornato lo Zeppelin di B&W: i suoi segreti (Foto Terenziani)L’azienda inglese Bowers & Wilikins ha annunciato negli scorsi giorni il ritorno del suo iconico diffusore, dopo il primo lancio datato addirittura 2007, ben 14 anni fa. Il nome Zeppelin a qualcuno potrà non suonare nuovo, ed in effetti fa riferimento al famoso dirigibile di inizio ‘900, a cui lo stesso prodotto di B&W si ispira nelle sue forme. 14 anni fa, quando venne lanciato sul mercato, sfruttava l’iPod, il lettore mp3 di casa Apple, ma oggi, con questi tipi di prodotti in ... Leggi su computermagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ tornato a mostrare i muscoli il miticodi B&W, diffusore audio fra i più noti e apprezzati del mercato: dopo qualche anno di “stand-by”, si è fatto nuovamente vedere tirato a lucido, aggiornato con le ultime tecnologie digitali: scopriamone i suoi segreti. E’ tornato lodi B&W: i suoi segreti (Foto Terenziani)L’azienda inglese Bowers & Wilikins ha annunciato negli scorsi giorni ildel suo iconico diffusore, dopo il primo lancio datato addirittura 2007, ben 14 anni fa. Il nomea qualcuno potrà non suonare nuovo, ed in effetti fa riferimento al famoso dirigibile di inizio ‘900, a cui lo stesso prodotto di B&W si ispira nelle sue forme. 14 anni fa, quando venne lanciato sul mercato, sfruttava l’iPod, il lettore mp3 di casa Apple, ma oggi, con questi tipi di prodotti in ...

