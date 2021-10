Brescia | 15enne uccisa da un colpo di fucile Non è stato il padre ma il fratello 13enne

Advertising

Agenzia_Ansa : Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile partito inavvertitamente. È accaduto in provincia di Bre… - rtl1025 : ??Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a… - MediasetTgcom24 : Brescia, parte un colpo di fucile: padre uccide la figlia 15enne #Brescia - siwel44it : RT @fattoquotidiano: #ULTIMORA | Brescia, a sparare il colpo di fucile è stato il fratellino della 15enne deceduta - Corriere : Brescia, la quindicenne uccisa da una fucilata: a sparare è stato il fratellino di 13 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia 15enne

È quanto emerso dall'interrogatorio del padre che è stato sentito nella notte dal pubblico ministero diCarlo Milanesi. Padre e figlio stavano mostrando il fucile alla ragazzina quando il ...Fatale per la figlia. E' quanto accaduto a San Felice del Benaco, in via Delle Boschette, in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, Roberto Balzaretti, 57enne ex ...(ANSA) - BRESCIA, 17 OTT - Non è stato il padre bensì il figlio tredicenne a esplodere il colpo di fucile che ieri sera a San felice del Benaco, nel Bresciano, ha ucciso una ragazzina di 15 anni. È ...Il padre della ragazza morta nella serata di ieri a San Felice del Benaco, nel Bresciano, a causa di un colpo partito accidentalmente da un fucile ha detto durante l'interrogatorio che il proiettile s ...