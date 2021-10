Ballottaggi Lombardia: l'affluenza nei Comuni per i nuovi sindaci (Di domenica 17 ottobre 2021) Milano, 17 ottobre 2021 - Secondo turno elezioni comunali 2021: oggi, d omeni ca 17, urne aperte dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 18 ottobre, dalle 7 alle 15 per scegliere il nuovo sindaco in ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 ottobre 2021) Milano, 17 ottobre 2021 - Secondo turno elezioni comunali 2021: oggi, d omeni ca 17, urne aperte dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 18 ottobre, dalle 7 alle 15 per scegliere il nuovo sindaco in ...

Advertising

infoitinterno : Ballottaggi Lombardia: l'affluenza nei Comuni per i nuovi sindaci - infoitinterno : Elezioni Comunali 2021: guida ai ballottaggi in Lombardia. Il centrodestra tenta di blindare Arcore - infoitinterno : Lombardia, ballottaggi 2021: 11 comuni tornano alle urne, occhi puntati su Varese. Come si vota domenica 17 e… - buongior1 : BALLOTTAGGI ANCHE IN LOMBARDIA - rep_milano : Lombardia, ballottaggi 2021: 11 comuni tornano alle urne, occhi puntati su Varese. Come si vota domenica 17 e luned… -