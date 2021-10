Autorità portuale, Garofalo in pole con Musso e Moretti (o Stronati). In ribasso Di Sarcina, fuori Chiovelli. E ci sono due outsider (Di domenica 17 ottobre 2021) ANCONA - Il punto è che non c'è un punto. Parlare del rinnovo del presidente dell'Autorità di sistema portuale Adriatico Centrale equivale sempre più a scrivere sull'acqua. A dieci mesi e mezzo dalla ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 17 ottobre 2021) ANCONA - Il punto è che non c'è un punto. Parlare del rinnovo del presidente dell'di sistemaAdriatico Centrale equivale sempre più a scrivere sull'acqua. A dieci mesi e mezzo dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Autorità portuale Serve un presidente, il porto di Ancona rischia i 40 milioni per Fincantieri che a luglio torneranno al ministero. E Assoporti scrive a ... ... ricordate il progetto per il potenziamento (diciamo pure raddoppio) del sito di Ancona che l'Ad di Fincantieri Bono annunciò a settembre 2017? APPROFONDIMENTI L'INCARICO Autorità portuale, Garofalo ...

Autorità portuale, Garofalo in pole con Musso e Moretti (o Stronati). In ribasso Di Sarcina, fuori Chiovelli. E ci sono due outsider ANCONA - Il punto è che non c'è un punto. Parlare del rinnovo del presidente dell'Autorità di sistema portuale Adriatico Centrale equivale sempre più a scrivere sull'acqua. A dieci mesi e mezzo dalla scadenza del mandato di Rodolfo Giampieri, la poltronissima di Molo Santa Maria ...

