"Vergognosa, deve sparire". Sapete chi è questo signore? Vergogna No Green pass, chi arrivano a insultare | Video (Di sabato 16 ottobre 2021) "Liliana Segre dovrebbe sparire". La deriva dei No Green pass è tutto in questo attacco, agghiacciante, alla senatrice a vita e testimone vivente dell'orrore della Shoah. Tra chi sale sul palco della manifestazione di Bologna contro il certificato verde si susseguono attacchi durissimi al premier Mario Draghi o al segretario della Cgil Maurizio Landini. Quindi ha preso il megafono un signore, che ha pensato bene di scagliarsi contro la 91enne che dal 15 aprile scorso riveste anche la carica di presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. "Una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché porta Vergogna alla sua storia - urla ...

