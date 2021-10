Torino | Juric | ' Contro il Napoli serve la gara perfetta'

Advertising

100x100Napoli : Agostinelli: “Contro il Torino caricherei il Napoli contro Juric” - Toro_News : ???| CONFERENZA Le parole di #Juric prima di #NapoliTorino ?? - TuttoMercatoWeb : Torino, Juric rende onore a Spalletti: 'È il top assoluto, riesce a sfruttare tutte le potenzialità' - sportli26181512 : Torino, Juric: 'Vero Belotti dopo la prossima pausa. Ai tifosi del Napoli dico...': Ivan Juric, allenatore del Tori… - Spazio_Napoli : Juric: 'Il Napoli ha un equilibrio fantastico, serve una partita al top. Abbiamo diverse assenze' -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juric

- " Serve una partita perfetta ": questo il monito di Ivan, tecnico del, alla vigilia della trasferta in casa della capolista Napoli . Il tecnico granata è consapevole della difficoltà dell'impegno, vista la qualità mostrata dai partenopei in ...Probabili formazioni Napoli/ Diretta tv,recupera Belotti (Serie A) La situazione è leggermente meno positiva per uncomunque discreto, perché i granata piemontesi hanno 6 punti ...Possono segnare in tutti i modi, servirà una partita al top e speriamo che vada bene": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della trasferta a Napoli. Con Sanabria che deve ancora ...«Già dal campionato scorso il Napoli ha alzato il livello, con Spalletti hanno sempre vinto. Hanno un equilibrio fantastico, se li attacchi alti sono velocissimi e se ti abbassi ...