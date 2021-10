Spalletti “I nostri risultati sono una gioia non un peso” (Di sabato 16 ottobre 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – “I risultati che abbiamo fatto finora non devono essere un peso ma una gioia per tutti. Siamo felici di essere in questa posizione, siamo a nostro agio”. Luciano Spalletti non crede a un Napoli sotto pressione dopo le sette vittorie ottenute nelle prime sette gare di campionato. Domani arriva il Torino “e tutte le partite sono importantissime perchè mettono tutte in palio tre punti. Il Torino ha una storia di squadra che lotta e con Juric ancora di più, noi però non dovremo lottare meno di loro”. Granata a parte, i partenopei sono attesi da un ciclo importante da qui alla prossima sosta ma non sarà questo, a detta di Spalletti, a definire le ambizioni dei suoi. “Fino ad ora sono stato rappresentato come quello che crea una fabbrica ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – “Iche abbiamo fatto finora non devono essere unma unaper tutti. Siamo felici di essere in questa posizione, siamo a nostro agio”. Lucianonon crede a un Napoli sotto pressione dopo le sette vittorie ottenute nelle prime sette gare di campionato. Domani arriva il Torino “e tutte le partiteimportantissime perchè mettono tutte in palio tre punti. Il Torino ha una storia di squadra che lotta e con Juric ancora di più, noi però non dovremo lottare meno di loro”. Granata a parte, i partenopeiattesi da un ciclo importante da qui alla prossima sosta ma non sarà questo, a detta di, a definire le ambizioni dei suoi. “Fino ad orastato rappresentato come quello che crea una fabbrica ...

