Scoperta archeologica nel Canale d’Otranto Rinvenute brocche | anfore e coppe per il vino | il carico di una imbarcazione corinzia del VII sec a C

(Di sabato 16 ottobre 2021)nelle acque dela circa 800 metri di profondità dove, all’interno di alcuni vasi, sono statee diversein ceramica per servire il. I reperti facevano parte deldi unarisalente al VII sec a.C. L'articolonel per il, ildi unadel VII sec a. ...

Advertising

Radio1Rai : #Ceramiche greche del VII secolo a.c. sono state recuperate a 780 metri di profondità nel canale di #Otranto. Una s… - RitaC70 : Straordinaria scoperta archeologica nel Canale di Otranto: un relitto alto arcaico getta nuova luce sulla storia de… - govilini : RT @Radio1Rai: #Ceramiche greche del VII secolo a.c. sono state recuperate a 780 metri di profondità nel canale di #Otranto. Una scoperta a… - Lvr_Solitaria : RT @Radio1Rai: #Ceramiche greche del VII secolo a.c. sono state recuperate a 780 metri di profondità nel canale di #Otranto. Una scoperta a… - giuliog : RT @Radio1Rai: #Ceramiche greche del VII secolo a.c. sono state recuperate a 780 metri di profondità nel canale di #Otranto. Una scoperta a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta archeologica

Una nuovapotrebbe rivelarsi fondamentale per conoscere maggiori dettagli su quella terribile notte del 79 d. C in cui l'eruzione del Vesuvio distrusse Pompei ed Ercolano. Proprio in quest'...L'anfiteatro di Fabrateria Nova potrebbe essere uno dei più antichi: laè emersa durante l'Open Day a chiusura della "Campagna Scavi 2021", diretta dal professor ...dell'area. Dopo ...“ E` da precisare – dice il Capo Delegazione del Fai Sergio Cilea – che l’area in oggetto e` stata solo in minima parte interessata da scavi archeologici o studi scientifici e che quindi poco si conos ...Vasellame, utensili destinati alle tavole della nobiltà dell'epoca, custodini all'interno di grandi anfore perché fossero protetti dalle insidie del mare. E il mare, ...