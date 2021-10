Questo Milan non muore mai: rimonta due gol al Verona e va a dormire in testa (Di sabato 16 ottobre 2021) Più forte degli infortuni, delle assenze e di un primo tempo da incubo: che serata per il Milan, che passa da 0 - 2 a 3 - 2 contro il Verona e si regala una notte da capolista, aspettando il risultato ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 ottobre 2021) Più forte degli infortuni, delle assenze e di un primo tempo da incubo: che serata per il, che passa da 0 - 2 a 3 - 2 contro ile si regala una notte da capolista, aspettando il risultato ...

PietroMazzara : Se Ballo-Toure è questo, è un giocatore totalmente inadeguato per questo tipo di #Milan - OptaPaolo : 22 - Il Milan ha ottenuto 22 punti nelle prime otto giornate di questo campionato: record a questo punto della stag… - Gazzetta_it : Questo Milan non muore mai: rimonta due gol al Verona e va a dormire in testa #MilanVerona - fotonebifronte : RT @NonEvoluto: Grazie #Casti, solo chi ama il #Milan puo' capire questo tweet. ?????? - Nerazzurroo1908 : @AdolfoCrotti @k1ngeric Giornata storta, ok. Però li vedo meno affamati dei giocatori del Milan. Questo mi preoccupa -