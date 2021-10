PS5 ai The Game Awards 2021 con una nuova esclusiva e non solo. Annunci bomba in arrivo? (Di sabato 16 ottobre 2021) L'evento dei The Game Awards di quest'anno si terrà il prossimo 9 dicembre, finalmente con il pubblico in presenza al Microsoft Theater di Los Angeles, ma anche in diretta streaming in tutto il mondo. Come sempre, dall'evento organizzato da Geoff Keighley ci aspettiamo Annunci importanti e novità succose su diversi titoli in arrivo ma anche inediti. Uno di questi potrebbe essere una nuova esclusiva PlayStation 5 non ancora Annunciata, almeno secondo un rumor. La nota leaker e analista Millie Amand ha infatti postato un tweet piuttosto esplicito relativo alla presenza di Sony all'evento. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 16 ottobre 2021) L'evento dei Thedi quest'anno si terrà il prossimo 9 dicembre, finalmente con il pubblico in presenza al Microsoft Theater di Los Angeles, ma anche in diretta streaming in tutto il mondo. Come sempre, dall'evento organizzato da Geoff Keighley ci aspettiamoimportanti e novità succose su diversi titoli inma anche inediti. Uno di questi potrebbe essere unaPlayStation 5 non ancoraata, almeno secondo un rumor. La nota leaker e analista Millie Amand ha infatti postato un tweet piuttosto esplicito relativo alla presenza di Sony all'evento. Leggi altro...

Advertising

infoitscienza : The Day Before: la data di uscita in un trailer, arriverà anche su PS5 e Xbox - zazoomblog : PS5 ai The Game Awards con una nuova esclusiva annuncio bomba in arrivo? - #Awards #nuova #esclusiva #annuncio - Eurogamer_it : PS5 ai The Game Awards 2021 con un annuncio bomba? #PS5 #TheGameAwards #Sony - laurachan95 : RT @JapanShoppingS1: Ecco le novità di questa settimana! Here the news of this week! #figure #goodsmilecompany #nendoroid #unioncreative #… - TheMarkolino852 : RT @JapanShoppingS1: Ecco le novità di questa settimana! Here the news of this week! #figure #goodsmilecompany #nendoroid #unioncreative #… -