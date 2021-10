Napoli, Osimhen da record, anche meglio del migliore Higuain (Di sabato 16 ottobre 2021) Osimhen convince tutti: metaforicamente è stato più veloce ai blocchi allo sparo dello start, persino del miglior Higuain di sempre Che il Napoli abbia, finalmente, trovato l’attaccante che cercava e che era importante per la squadra è un fatto appurato e dimostrato fino ad ora. Osimhen, che la scorsa stagione, era stato fermo per molto tempo a causa dell’infortunio subito giocando con la Nigeria e poi, per aver contratto il Covid 19, quest’anno sta dimostrando completamente il suo reale valore. Da solo, la punta azzurra, mette in crisi l’intero reparto difensivo delle squadre che il Napoli incontra. Il nigeriano riesce a fare salire la compagine azzurra in momenti in cui essa subisce il gioco degli avversari. anche i numeri confortano questa tesi. La Gazzetta dello Sport evidenzia ... Leggi su retecalcio (Di sabato 16 ottobre 2021)convince tutti: metaforicamente è stato più veloce ai blocchi allo sparo dello start, persino del migliordi sempre Che ilabbia, finalmente, trovato l’attaccante che cercava e che era importante per la squadra è un fatto appurato e dimostrato fino ad ora., che la scorsa stagione, era stato fermo per molto tempo a causa dell’infortunio subito giocando con la Nigeria e poi, per aver contratto il Covid 19, quest’anno sta dimostrando completamente il suo reale valore. Da solo, la punta azzurra, mette in crisi l’intero reparto difensivo delle squadre che ilincontra. Il nigeriano riesce a fare salire la compagine azzurra in momenti in cui essa subisce il gioco degli avversari.i numeri confortano questa tesi. La Gazzetta dello Sport evidenzia ...

