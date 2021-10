Monete digitali Banche Centrali: il G7 sfida la Cina (Di sabato 16 ottobre 2021) Mentre la Cina si appresta a lanciare il Digital Yuan, battendo sul tempo tutte le altre Banche Centrali i leader finanziari del G7 a Washington hanno concordato una serie di principi di politica pubblica monetaria. Tredici punti sul futuro sviluppo delle Monete digitali, delle Banche Centrali (Cbdc). Pertanto il destino della moneta fisica sembra lentamente avviarsi sul viale del tramonto. Quali Leggi su periodicodaily (Di sabato 16 ottobre 2021) Mentre lasi appresta a lanciare il Digital Yuan, battendo sul tempo tutte le altrei leader finanziari del G7 a Washington hanno concordato una serie di principi di politica pubblica monetaria. Tredici punti sul futuro sviluppo delle, delle(Cbdc). Pertanto il destino della moneta fisica sembra lentamente avviarsi sul viale del tramonto. Quali

Advertising

f_diletta_ : - wallstreetita : Trasparenza, sicurezza, ecosostenibilità. Le linee guida per la creazione di valute digitali di Stato. Una mossa uf… - federico_rivi : “A una persona indagata per qualche reato potrebbe essere disattivata da sistema la possibilità di acquistare bigli… - GerardoBiancofi : RT @Aspeniaonline: Tutte le banche centrali studiano da anni come applicare la #moneta #digitale al proprio sistema di pagamenti. Indovinat… - Investireoggi : Nasce Crypto Smart, la prima borsa italiana dei token digitali. I fondatori non hanno dubbi: le monete legali stann… -