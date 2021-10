Milano, in migliaia al corteo No Green pass: «Solidali con i portuali ma non con la Cgil». I dimostranti verso la sede Rai – Il video (Di sabato 16 ottobre 2021) «Cgil, Cisl e Uil, i fascisti siete voi». La manifestazione dei No Green pass di Milano sembra una risposta a distanza alla manifestazione dei sindacati a Roma. Partiti alle 17 da piazza Fontana, a Milano sono circa 10 mila i manifestanti che fanno parte del corteo. Questo è il 13° sabato di proteste, quello che preoccupa di più la questura dopo l’irruzione alla sede Cigl di Roma la scorsa settimana. Nelle chat del movimento No pass l’agitazione è parecchia. Dopo la chiusura di Basta Dittatura, il canale Telegram attorno a cui all’inizio si era radunato il movimento, ora il canale più seguito è No Green pass – Vinciamo insieme, arrivato al momento a oltre 30 mila iscritti. Qui circolano già diversi ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) «, Cisl e Uil, i fascisti siete voi». La manifestazione dei Nodisembra una risposta a distanza alla manifestazione dei sindacati a Roma. Partiti alle 17 da piazza Fontana, asono circa 10 mila i manifestanti che fanno parte del. Questo è il 13° sabato di proteste, quello che preoccupa di più la questura dopo l’irruzione allaCigl di Roma la scorsa settimana. Nelle chat del movimento Nol’agitazione è parecchia. Dopo la chiusura di Basta Dittatura, il canale Telegram attorno a cui all’inizio si era radunato il movimento, ora il canale più seguito è No– Vinciamo insieme, arrivato al momento a oltre 30 mila iscritti. Qui circolano già diversi ...

repubblica : Corteo No Green Pass a Milano, migliaia al raduno in piazza Fontana. Contro-presidio a sostegno della Cgil: 'Mai pi… - MediasetTgcom24 : No Green pass, migliaia di persone in corteo a Milano | A Torino tensione tra esponenti di destra e anarchici… - borghi_claudio : @SaracomemeSara Ci sono stato a Milano ogni volta che potevo. Mi hanno incontrato in migliaia - ernluccar : RT @legalevecchi: Milano 16 ottobre ora , il lavoro viene difeso da migliaia di persone pacifiche ma stufe di subire inutili limiti e pesi… - _CuiProdest : RT @legalevecchi: Milano 16 ottobre ora , il lavoro viene difeso da migliaia di persone pacifiche ma stufe di subire inutili limiti e pesi… -