Manifestazione Cgil. 60mila persone, un solo grido: "Sciogliere i neofascisti" (Di sabato 16 ottobre 2021) Ha preso il via la Manifestazione “Mai più fascismi” indetta dai sindacati dopo l’assalto alla sede della Cgil di sabato scorso. Piazza San Giovanni è piena di gente, striscioni e palloncini. Secondo gli organizzatori, ad affluire sono oltre 60mila persone. Accoglienza da star per il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Decine di migliaia di persone già presenti in una piazza che ricorda quelle di circa 20 anni fa, dell’era Cofferati, in grado di radunare folle oceaniche sotto le sigle dei sindacati. Palloncini tricolori, bandiere, striscioni: la risposta all’assalto della sede di Corso Italia, sabato scorso, da parte dei movimenti legati all’estrema destra. La folla saluta l’arrivo del segretario scandendo il suo nome e cantando l’immancabile “Bella ciao”. Landini ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 ottobre 2021) Ha preso il via la“Mai più fascismi” indetta dai sindacati dopo l’assalto alla sede delladi sabato scorso. Piazza San Giovanni è piena di gente, striscioni e palloncini. Secondo gli organizzatori, ad affluire sono oltre. Accoglienza da star per il segretario generale della, Maurizio Landini. Decine di migliaia digià presenti in una piazza che ricorda quelle di circa 20 anni fa, dell’era Cofferati, in grado di radunare folle oceaniche sotto le sigle dei sindacati. Palloncini tricolori, bandiere, striscioni: la risposta all’assalto della sede di Corso Italia, sabato scorso, da parte dei movimenti legati all’estrema destra. La folla saluta l’arrivo del segretario scandendo il suo nome e cantando l’immancabile “Bella ciao”. Landini ...

