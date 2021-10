Lazio-Inter | formazioni ufficiali | Sarri parte con Basic | fuori Luis Alberto Inzaghi sotto la curva | il tributo della Nord

(Di sabato 16 ottobre 2021)in campo per i tre punti ma anche per un po' di emozioni. Quelle che Simonerivivrà sul terreno dello Stadio Olimpico dove è atteso dai suoi ex tifosi....

È stato uno dei migliori attaccanti del nostro calcio, 153 gol in serie A, 211 in totale, includendo le coppe con le maglie di, Milan, Parma e Genoa. Da centravanti Hernan Crespo ha dettato legge su qualsiasi campo, adesso sta tentando di trovare la sua dimensione da allenatore. L'ultima avventura al San Paolo si ...La casa di chi? Trentacinquemila biglietti venduti, oltre diecimila nerazzurri:, oggi alle 18 all'Olimpico, preannuncia seggiolini e panchine bollenti. È scomodo, dopo l'addio burrascoso, il ritorno dell'ex Inzaghi: 'Non sarà una partita come le altre nel luogo ...A pochi istanti dal calcio di inizio di Lazio-Inter, Denzel Dumfries, calciatore nerazzurro, ha parlato del match e del periodo della squadra. Queste le sue parole: "La Lazio è un'ottima squadra però ...Stadio Olimpico di Roma - 16 ottobre 2021, ore 18.00 Settima giornata - Serie A 2021/22 Lazio - Inter FORMAZIONI UFFICIALI: LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, ...