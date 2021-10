Inzaghi: 'Perso la testa dopo un secondo gol strano: non deve succedere più' (Di sabato 16 ottobre 2021) C'è una cosa che non va giù a Simone Inzaghi dopo la prima sconfitta in campionato della sua Inter. E non è il contestato secondo gol della Lazio, quello che ha permesso alla squadra di Sarri di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 ottobre 2021) C'è una cosa che non va giù a Simonela prima sconfitta in campionato della sua Inter. E non è il contogol della Lazio, quello che ha permesso alla squadra di Sarri di ...

Advertising

FcInterNewsit : Il commento di #Inzaghi a DAZN??: “Ad una squadra come la #Lazio non puoi concedere di tornare in partita” ????… - SkySport : #LazioInter, #Inzaghi: 'Dopo il secondo gol abbiamo perso la testa' #SkySport - Vatenerazzurro1 : #Inzaghi: “Secondo gol un po' strano, abbiamo perso la testa e non deve succedere. Ci sta che l'arbitro non fischi… - interclubpavia : Inter: Inzaghi 'abbiamo perso la testa' - 19onailimissam : @cippiriddu Conte Inzaghi Lukaku Dzeko Correa Hakimi Dumfries Eriksen Nemmeno oso scriverlo Ogni punto perso ce lo ricorda -