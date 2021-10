Green pass: M5S, 'piena solidarietà a Segre e comunità ebraica' (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Destano sdegno gli insulti all'indirizzo della senatrice Liliana Segre espressi nella giornata di ieri nel corso della manifestazione dei 'No Green pass' a Bologna. Uno sdegno se possibile ancora più forte dato il fatto che un simile episodio è avvenuto alla vigilia dell'anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma, quando più di mille tra donne, uomini e bambini italiani vennero deportati nei campi di concentramento con la sola colpa di essere ebrei. Pochissimi fecero ritorno a casa. Alla senatrice Segre ed alla comunità ebraica tutta va la nostra piena solidarietà". Lo affermano i senatori M5S i senatori Simona Nocerino, Sabrina Ricciardi, Mariolina Castellone, Emma Pavanelli, Loredana Russo, Rino Marinello, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Destano sdegno gli insulti all'indirizzo della senatrice Lilianaespressi nella giornata di ieri nel corso della manifestazione dei 'No' a Bologna. Uno sdegno se possibile ancora più forte dato il fatto che un simile episodio è avvenuto alla vigilia dell'anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma, quando più di mille tra donne, uomini e bambini italiani vennero deportati nei campi di concentramento con la sola colpa di essere ebrei. Pochissimi fecero ritorno a casa. Alla senatriceed allatutta va la nostra". Lo affermano i senatori M5S i senatori Simona Nocerino, Sabrina Ricciardi, Mariolina Castellone, Emma Pavanelli, Loredana Russo, Rino Marinello, ...

