Green pass al lavoro: validità, durata e obblighi. Le risposte ai dubbi più frequenti (Di sabato 16 ottobre 2021) Il debutto dell’obbligo di Green pass al lavoro è avvenuto il 15 ottobre. Si sono registrati disagi, specie nelle zone portuali, ma l’Italia non si è fermata Leggi su ilsole24ore (Di sabato 16 ottobre 2021) Il debutto dell’obbligo dialè avvenuto il 15 ottobre. Si sono registrati disagi, specie nelle zone portuali, ma l’Italia non si è fermata

borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - bukerex27 : @5imoncino @David_Dean_ E poi lo vuoi capire che vaccinarsi non centra niente con il green pass? Ancora non l hai capito - mptuitter : @YoshiIrai @lunato57 @p_episcopo 'ci sono io e ci sei tu' E chi sei, De Niro in Taxi Driver. Non so come ripeterl… -