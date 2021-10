Confindustria stima +6 | 1% Pil 2021 | risalita più forte di attese

(Di sabato 16 ottobre 2021) Per gli economisti di via dell'Astronomia "ladel Pil italiano nelè piùdelle". Il Centro studi di"prevede un +6,1%, due punti in più rispetto alle stime di ...

Per gli economisti di via dell'Astronomia "la risalita del Pil italiano nel 2021 è più forte delle attese". Il Centro studi di"prevede un +6,1%, due punti in più rispetto alle stime di aprile, seguito da un ulteriore +4,1% nel 2022"; E spiega: "Questa robusta ripartenza del Pil, pari a oltre +10% nel biennio, ...Leggi Anche Disoccupazione, ricerca: 'Al Sud Italia un giovane su due non lavora. E ... uno stigma sociale che mina laaltrui e l'autostima producendo frustrazione, senso di ...Per gli economisti di via dell'Astronomia "la risalita del Pil italiano nel 2021 è più forte delle attese". (ANSA) ...Tutti dovrebbero essere educati al «rischio» di sbagliare sin dalle scuole elementari. Non ci servono sempre le certezze e le conferme... (leggi, Vincenzo Imperatore) ...