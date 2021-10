Calcio, Uefa e Conmebol contro l’idea della Fifa del Mondiale ogni due anni (Di sabato 16 ottobre 2021) La Fifa continua a portare avanti la sua idea di rendere il Mondiale di Calcio un appuntamento da svolgersi ogni due anni e non quattro come è sempre stato dalla sua prima edizione datata 1930. Un argomento che fa molto discutere, che verrà analizzato nuovamente il prossimo dicembre, ma ci sono già due federazioni internazionali contrarie a questo progetto, la Uefa e la Conmebol. Da tempo la massima organizzazione calcistica europea ha espresso la sua contrarietà al dimezzamento del tempo tra un Mondiale e un altro, con Aleksander Ceferin che non manca occasione per sottolineare il suo rifiuto all’idea. Ma anche la confederazione sudamericana si è schierata al fianco del vecchio continente, secondo l’agenzia di stampa Reuters. La ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Lacontinua a portare avanti la sua idea di rendere ildiun appuntamento da svolgersiduee non quattro come è sempre stato dalla sua prima edizione datata 1930. Un argomento che fa molto discutere, che verrà analizzato nuovamente il prossimo dicembre, ma ci sono già due federazioni internazionali contrarie a questo progetto, lae la. Da tempo la massima organizzazione calcistica europea ha espresso la sua contrarietà al dimezzamento del tempo tra une un altro, con Aleksander Ceferin che non manca occasione per sottolineare il suo rifiuto al. Ma anche la confederazione sudamericana si è schierata al fianco del vecchio continente, secondo l’agenzia di stampa Reuters. La ...

