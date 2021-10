**Calcio: Serie A, Spezia-Salernitana 2-1** (Di sabato 16 ottobre 2021) La Spezia, 16 ott. (Adnkronos) - Lo Spezia si impone in casa in rimonta 2-1 sulla Salernitana nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A. A sbloccare l'incontro allo stadio Picco in favore della formazione campana la rete di Simy al 39', nella ripresa ribaltano il risultato Strelec al 51' e Kovalenko al 76'. Con questo successo la squadra di Thiago Motta si porta a 7 punti in classifica mentre quella di Castori resta ferma a 4. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) La, 16 ott. (Adnkronos) - Losi impone in casa in rimonta 2-1 sullanel match valido per l'ottava giornata del campionato diA. A sbloccare l'incontro allo stadio Picco in favore della formazione campana la rete di Simy al 39', nella ripresa ribaltano il risultato Strelec al 51' e Kovalenko al 76'. Con questo successo la squadra di Thiago Motta si porta a 7 punti in classifica mentre quella di Castori resta ferma a 4.

