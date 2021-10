Brescia, parte un colpo di fucile: padre uccide la figlia 15enne (Di sabato 16 ottobre 2021) commenta Un uomo, Roberto Balzaretti, ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente . E' accaduto a San Felice del Benaco , in provincia di Brescia. Il padre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 ottobre 2021) commenta Un uomo, Roberto Balzaretti, ha ucciso lacon undiche sarebbe partito inavvertitamente . E' accaduto a San Felice del Benaco , in provincia di. Il...

