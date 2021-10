Ballottaggi in 65 Comuni, domani e lunedì in 5 milioni alle urne (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 65 i Comuni d'Italia interessati al turno di Ballottaggio di domani e lunedì per l'elezione diretta dei sindaci, distribuiti in 15 regioni a statuto ordinario, oltre al Friuli Venezia Giulia. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 65 id'Italia interessati al turno dio diper l'elezione diretta dei sindaci, distribuiti in 15 regioni a statuto ordinario, oltre al Friuli Venezia Giulia. L'...

Advertising

Trmtv : Ballottaggi amministrative: in Puglia al voto cinque comuni - EugenioBerto70 : Comunali: domenica ballottaggi in 65 Comuni per 5 milioni - RudiGhedini : Nei 44 Comuni italiani con più di centomila abitanti, dopo i #ballottaggi di domani soltanto uno avrà una donna sin… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Amministrative, ballottaggi in 65 comuni. In 5 milioni al voto. Scatta silenzio elettorale - statodelsud : Amministrative, ballottaggi in 65 comuni. In 5 milioni al voto. Scatta silenzio elettorale -