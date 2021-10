ATP Mosca 2021: il tabellone. Andrey Rublev prima testa di serie, Karatsev e Khachanov nell’altro lato (Di sabato 16 ottobre 2021) A parte Daniil Medvedev, che ha comunicato la propria rinuncia, c’è tutto quello che si potrebbe definire lo stato maggiore del tennis russo a Mosca. Cambia la sede della Kremlin Cup: dall’Olimpiskiy, che ha visto in scena il torneo fino al 2018, ci si è spostati prima al Palazzo del Ghiaccio Krylatskoye (2019) e poi all’accoppiata Palazzo della Ginnastica Irina Viner-Usmanova/Palazzo dello Sport Luzhniki, i due impianti del 2021. Andrey Rublev, Aslan Karatsev, Karen Khachanov: tre russi sono anche i primi tre del seeding, e per questo godono di un bye al pari del serbo Filip Krajinovic. I due K (che non sono, evidentemente, Kasparov e Karpov di scacchistica memoria) saranno potenzialmente contro in semifinale. Dei tre, però, è andata meglio a ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) A parte Daniil Medvedev, che ha comunicato la propria rinuncia, c’è tutto quello che si potrebbe definire lo stato maggiore del tennis russo a. Cambia la sede della Kremlin Cup: dall’Olimpiskiy, che ha visto in scena il torneo fino al 2018, ci si è spostatial Palazzo del Ghiaccio Krylatskoye (2019) e poi all’accoppiata Palazzo della Ginnastica Irina Viner-Usmanova/Palazzo dello Sport Luzhniki, i due impianti del, Aslan, Karen: tre russi sono anche i primi tre del seeding, e per questo godono di un bye al pari del serbo Filip Krajinovic. I due K (che non sono, evidentemente, Kasparov e Karpov di scacchistica memoria) saranno potenzialmente contro in semifinale. Dei tre, però, è andata meglio a ...

