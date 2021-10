Assalto alla Cgil | oggi la manifestazione in piazza San Giovanni

(Di sabato 16 ottobre 2021) “Mai più fascismi”. Dopo l’e gli scontri alle proteste No Green pass di Roma,Sanè pronta ad accogliere laindetta dai sindacati dopo l’attacco. L’appuntamento è fissato alle 14.00. “È tutto pronto! Un pezzo d’Italia è in viaggio per riempireSana Roma al grido #Maipiufascismi”, si legge sui profili social ufficiali della. “Una grandenazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia”, quella convocata e descritta all’indomani delle proteste dai segretari di, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri. “L’squadristasede nazionale ...

... e con loro il centrosinistra, si preparano a scendere in piazza per quella che si attendono essere una grande manifestazione democratica e antifascista dopo l'di sabato scorsosede ...I sindacati hanno organizzato la manifestazione a seguito degli eventi dello scorso fine settimana e dell'sede della CGIL da parte di Forza Nuova.«Di fatti come quello avvenuto sabato a Roma non ne ho memoria qui a Brescia — spiega Bertoli —. La manifestazione di sabato a Roma sarà quindi «la forte risposta democratica» dei sindacati. Lunedì un ...Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini e le forze sane e democratiche del Paese a mobilitarsi e a scendere in piazza sabato prossimo'. Dopo l'assalto alla Cgil e gli scontri alle proteste No Green pas ...