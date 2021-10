Aquaman and the Lost Kingdom, un primo sguardo al sequel con Jason Momoa dal DC FanDome (Di sabato 16 ottobre 2021) Durante il DC FanDome ci sono stati mostrati dei primi concept art e un video del dietro le quinte di Aquaman and the Lost Kingdom, il sequel del fortunato cinecomic con protagonista Jason Momoa. Aquaman and The Lost Kingdom e Jason Momoa non potevano certo mancare alla grande festa di casa DC, l'evento virtuale noto come DC FanDome. E anche se sono ancora in corso, l'interprete di Arthur Curry e il regista James Wan ci hanno comunque voluto mostrare dei primi, spettacolari concept art e un video che ha mostrato alcuni dei ciak realizzati. Un po' come Flash e Black Adam lo scorso anno, infatti, non avendo a disposizione abbastanza materiale per assemblare un ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021) Durante il DCci sono stati mostrati dei primi concept art e un video del dietro le quinte diand the, ildel fortunato cinecomic con protagonistaand Thenon potevano certo mancare alla grande festa di casa DC, l'evento virtuale noto come DC. E anche se sono ancora in corso, l'interprete di Arthur Curry e il regista James Wan ci hanno comunque voluto mostrare dei primi, spettacolari concept art e un video che ha mostrato alcuni dei ciak realizzati. Un po' come Flash e Black Adam lo scorso anno, infatti, non avendo a disposizione abbastanza materiale per assemblare un ...

