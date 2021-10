Allegri | “Dybala fuori ancora a lungo | di Ambra non parlo”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Paulonon stabene e non giocherà contro la Roma e nemmeno contro lo Zenit. Anche con l`Inter, sarà dura. Lo annuncia Massimilianoalla vigilia della sfdida con la Roma. "Morata - dice il tecnico bianconero - oggi si allenerà con la squadra ma dipende quanti rischi porterà farlo giocare o averlo a disposizione domani. Altrimenti si vanifica il lavoro dei medici.è molto più indietro, assolutamente non sarà convocato. Per lui servono 7, massimo 10 giorni. Paulo sta rispettando i tempi, si credeva che ci avrebbe messo qualche giorno in meno ma con questi problemi muscolari a volte non si rispettano i tempi previsti".fa tre nomi per il possibile centravanti, "Kean, Kaio Jorge o Chiesa punta". Bernardeschi "deve trovare la continuità di rendimento che dipende solo ...

... sulla formazioneha ancora alcuni nodi da sciogliere: "Oggi vedo per la prima volta tutta ...? Assolutamente no, è molto più indietro di Morata, anche se sta rispettando i tempi". . ......e Jose Mourinho si affideranno alle seconde linee soprattutto per l'attacco, ma anche con due formazioni inedite la sfida sarà comunque tanto sentita. Le probabili formazioni Out, ...Juventus-Roma, il big match è sempre più vicino: ecco come i giallorossi potrebbero giocare uno scherzetto a Max Allegri.Juventus-Roma non sarà solo la sfida tra Allegri e Mourinho come detto dallo Special One, ma sicuramente per il portoghese sarà una gara diversa dalle altre. "Vale tre punti come una partita contro un ...