A rischio il rinnovo di Samir Handanovic con l'Inter (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - Il futuro di Samir Handanovic all'Inter è incerto: il 37enne portiere e capitano nerazzurro a fine stagione potrebbe salutare Milano a parametro zero, ha scritto il Corriere della Sera, visto che per ora non si parla di rinnovo e il contratto è in scadenza il 30 giugno 2022. L'Inter per il futuro ha puntato da tempo sul 25enne portiere camerunense dell'Ajax, Andre Onana, che da gennaio sarà libero di firmare da svincolato per la prossima stagione. Handanovic ha subìto qualche critica per gli errori nelle prime giornate, ma nelle trasferte contro Fiorentina e Sassuolo è stato decisivo per i successi nerazzurri. Tra l'altro per lui è appena arrivata la nomination tra i 10 candidati al Trofeo Yashin, riconoscimento istituito nel 2019 da France Football per premiare il miglior ... Leggi su agi (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - Il futuro diall'è incerto: il 37enne portiere e capitano nerazzurro a fine stagione potrebbe salutare Milano a parametro zero, ha scritto il Corriere della Sera, visto che per ora non si parla die il contratto è in scadenza il 30 giugno 2022. L'per il futuro ha puntato da tempo sul 25enne portiere camerunense dell'Ajax, Andre Onana, che da gennaio sarà libero di firmare da svincolato per la prossima stagione.ha subìto qualche critica per gli errori nelle prime giornate, ma nelle trasferte contro Fiorentina e Sassuolo è stato decisivo per i successi nerazzurri. Tra l'altro per lui è appena arrivata la nomination tra i 10 candidati al Trofeo Yashin, riconoscimento istituito nel 2019 da France Football per premiare il miglior ...

IMBili_ : @MTibete Ma se era rinnovo a cifre folli 7-8 mln con l’alternativa venderlo… ok. Qua discutiamo se dargli mezzo mil… - infoitsport : Dybala out con la Roma, tifosi Juve scatenati: 'Sempre così con lui! Rinnovo? Un rischio' - giacomojek : @reddist92 Vero anche questo. Inizio a pensare che il rinnovo possa essere un rischio, e sono pro Dybala - ilbianconerocom : Dybala out con la Roma, tifosi Juve scatenati: 'Sempre così con lui! Rinnovo? Un rischio' -

Ultime Notizie dalla rete : rischio rinnovo Così l'Egitto è diventato una prigione a cielo aperto per gli attivisti ... non potevo metterla a rischio". Quando le chiedo cosa significhi per lei muoversi all interno di questo sistema repressivo mi risponde con un aneddoto. "Ero alla corte di Alessandria per il rinnovo ...

Tunisia: formato il governo, ora è necessario pensare all'economia Il rischio, al momento, sembra essere mitigato dalla presenza di riserve in valuta estera, ... dalle quali dipende il rinnovo dell'accesso a fonti di finanziamento ufficiali e commerciali, a loro volta ...

Perisic risorsa importante per l’Inter: il rinnovo deve diventare una priorità Ivan Perisic ha dimostrato, anche in Lazio-Inter, di essere un giocatore fondamentale per l’Inter. Eppure, anche nel corso di Lazio-Inter, Perisic ha dimostrato di essere un calciatore fondamentale pe ...

