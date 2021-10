Windows 11 sta creando problemi ai pc con Amd (e l’update ha peggiorato la situazione) (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Foto: Microsoft)L’atteso Windows 11 ha debuttato ufficialmente con la sua prima versione stabile dieci giorni fa e non è stato esente da problemi di gioventù come ogni nuovo sistema operativo. Sono soprattutto i computer con processore Amd a soffrire delle problematiche più diffuse: Microsoft ha preparato un altro update, che però sembra in molti casi aver peggiorato la situazione. Nello specifico, sembra che i computer governati da chip Amd abbiano subito un netto rallentamento delle prestazioni una volta passati a Windows 11 e il trend sia peggiorato con il successivo update: in modo particolare con la latenza della cache L3 delle cpu in combinazione con un bug che riguarda la pianificazione dei core (UEFI-CPPC2) con le performance che sono calate anche al 15% in molti casi. Secondo ... Leggi su wired (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Foto: Microsoft)L’atteso11 ha debuttato ufficialmente con la sua prima versione stabile dieci giorni fa e non è stato esente dadi gioventù come ogni nuovo sistema operativo. Sono soprattutto i computer con processore Amd a soffrire delle problematiche più diffuse: Microsoft ha preparato un altro update, che però sembra in molti casi averla. Nello specifico, sembra che i computer governati da chip Amd abbiano subito un netto rallentamento delle prestazioni una volta passati a11 e il trend siacon il successivo update: in modo particolare con la latenza della cache L3 delle cpu in combinazione con un bug che riguarda la pianificazione dei core (UEFI-CPPC2) con le performance che sono calate anche al 15% in molti casi. Secondo ...

Advertising

laoprovv : Ho il terrore di provare 11 perché Windows ultimamente ci sta abituando all'alternanza tra un s.o. di alto livello… - infoitscienza : Windows 11: il bug di Esplora File sta per essere risolto, causava problemi anche ai giochi - Roby_Passarelli : Windows 11: il bug di Esplora File sta per essere risolto, causava problemi anche ai giochi - aleph_sars : @IPuntato @riventheripper Sottovalutate, spesso, quanto conti ciò che sta di fronte alla tastiera. Da circa due ann… - jakequelloreale : twitter mi ha cambiato la grafica cazzo e sta roba pare un windows del 2008 scassato -