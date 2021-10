“Tangenti dal Qatar? Possibile per un Mondiale”, la denuncia dell’ex dirigente (Di venerdì 15 ottobre 2021) Michel Platini e Sepp Blatter hanno rinunciato alle presidenze di Uefa e Fifa dopo l’inchiesta dell’Fbi che ha svelato diversi casi di corruzione fra i dirigenti delle due organizzazioni. In particolare si parla dell’assegnazione dei Mondiali del 2018 alla Russia e quelli del 2022 al Qatar Blatter, nel documentario “The man who sold the World Cup”, in onda dal 21 ottobre su Discovery+ ha detto : “ “La Fifa non era corrotta. Le persone nella Fifa lo erano” Le parole del dirigente svizzero sono state riportate da La Repubblica. Blatter ha poi aggiunto: “Il Qatar ha pagato Tangenti per ospitare i Mondiali? Non lo so, non l’ho visto. Ma per ottenere la Coppa del Mondo tutto è Possibile“ Blatter,Fifa,dichiarazioni L’ex presidente della Fifa accusa il suo successore, Gianni ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Michel Platini e Sepp Blatter hanno rinunciato alle presidenze di Uefa e Fifa dopo l’inchiesta dell’Fbi che ha svelato diversi casi di corruzione fra i dirigenti delle due organizzazioni. In particolare si parla dell’assegnazione dei Mondiali del 2018 alla Russia e quelli del 2022 alBlatter, nel documentario “The man who sold the World Cup”, in onda dal 21 ottobre su Discovery+ ha detto : “ “La Fifa non era corrotta. Le persone nella Fifa lo erano” Le parole delsvizzero sono state riportate da La Repubblica. Blatter ha poi aggiunto: “Ilha pagatoper ospitare i Mondiali? Non lo so, non l’ho visto. Ma per ottenere la Coppa del Mondo tutto è“ Blatter,Fifa,dichiarazioni L’ex presidente della Fifa accusa il suo successore, Gianni ...

