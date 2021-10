Spiegare la forma delle mele a partire dai buchi neri (Di venerdì 15 ottobre 2021) Foto: Pranjall Kumar Unsplashmele e fisica: dai tempi di Isaac Newton, non è la prima volta che le prime aiutano a comprendere la seconda. Adesso è vero anche il contrario: un team di matematici e fisici dell’Università di Harvard, guidato da Lakshminarayanan Mahadevan, ha sviluppato un metodo per Spiegare la forma delle mele, in particolare dell’avvallamento, detto cuspide, da cui poi cresce il picciolo. Questo seguirebbe la teoria matematica delle singolarità, usata per descrivere numerosi fenomeni naturali, dalla propagazione delle crepe ai buchi neri. I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Nature Physics, sono il frutto di teoria, calcolo, esperimenti in laboratorio e osservazioni dirette. Il punto di partenza? Un ... Leggi su wired (Di venerdì 15 ottobre 2021) Foto: Pranjall Kumar Unsplashe fisica: dai tempi di Isaac Newton, non è la prima volta che le prime aiutano a comprendere la seconda. Adesso è vero anche il contrario: un team di matematici e fisici dell’Università di Harvard, guidato da Lakshminarayanan Mahadevan, ha sviluppato un metodo perla, in particolare dell’avvallamento, detto cuspide, da cui poi cresce il picciolo. Questo seguirebbe la teoria matematicasingolarità, usata per descrivere numerosi fenomeni naturali, dalla propagazionecrepe ai. I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Nature Physics, sono il frutto di teoria, calcolo, esperimenti in laboratorio e osservazioni dirette. Il punto di partenza? Un ...

Advertising

HankHC91 : RT @PremioStrega: Ana Blandiana: «La verità è che scrivere narrativa è stata una forma di sacrificio. Il divieto di pubblicare è stato per… - PremioStrega : Ana Blandiana: «La verità è che scrivere narrativa è stata una forma di sacrificio. Il divieto di pubblicare è stat… - matteocasari : @QLexPipiens …altrimenti bisognerebbe spiegare a 43 milioni di magri che hanno sbagliato a tenersi in forma consent… - RosannaAvella : (De virtute Morali),Plutarco “Riguardo alla virtù detta etica e che tale sembra per ciò in cui sopratutto si disti… - 4lways_u : capisci che c'è freddo quando sul telefono si forma tipo dell'acqua non so come spiegare -

Ultime Notizie dalla rete : Spiegare forma Nuovi telescopi osserveranno i buchi neri primordiali Le ormai note dinamiche di formazione dei buchi neri non riescono però a spiegare l'origine di ... allora le stelle non avranno il tempo di formarsi e la nube forma direttamente un buco nero gigante. ...

Una Mappa di Comunità per raccontare Soliera ...di comunità che ha richiesto un paio di anni di raccolta materiali e ora vede la luce nella forma ... ideatore - ispiratore dell'iniziativa, a spiegare il senso del progetto. Poi, dalle 17 in poi, nel ...

La forma delle mele spiegata dalla matematica dei buchi neri - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Le ormai note dinamiche di formazione dei buchi neri non riescono però al'origine di ... allora le stelle non avranno il tempo di formarsi e la nubedirettamente un buco nero gigante. ......di comunità che ha richiesto un paio di anni di raccolta materiali e ora vede la luce nella... ideatore - ispiratore dell'iniziativa, ail senso del progetto. Poi, dalle 17 in poi, nel ...