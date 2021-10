Sophie Codegoni si lascia scappare il prossimo concorrente del GF Vip: ecco di chi si tratta (Di venerdì 15 ottobre 2021) In queste ore, Sophie Codegoni si è resa protagonista di una gaffe al GF Vip che potrebbe costarle caro, in quanto ha spoilerato in anticipo il prossimo concorrente che dovrebbe entrare in casa. La ragazza stava chiacchierando con alcuni suoi coinquilini quando, improvvisamente, ha detto qualcosa di troppo. La dama, infatti, ha ammesso di essere L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 15 ottobre 2021) In queste ore,si è resa protagonista di una gaffe al GF Vip che potrebbe costarle caro, in quanto ha spoilerato in anticipo ilche dovrebbe entrare in casa. La ragazza stava chiacchierando con alcuni suoi coinquilini quando, improvvisamente, ha detto qualcosa di troppo. La dama, infatti, ha ammesso di essere L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - VittorioMastro8 : RT @Soleil_Sorge: Sophie: “Non parlo mai di te, sei il mio ultimo argomento, ho altro da fare in casa” Alexa play “Circo” by Sophie Codego… - ma_te98 : RT @Soleil_Sorge: Sophie: “Non parlo mai di te, sei il mio ultimo argomento, ho altro da fare in casa” Alexa play “Circo” by Sophie Codego… - blogtivvu : Ex del Grande Fratello Vip vuole rientrare per Sophie Codegoni: “Mi muove l’ormone…”, poi l’attacco alle sorelle Se… - jidanisbored : RT @Soleil_Sorge: Sophie: “Non parlo mai di te, sei il mio ultimo argomento, ho altro da fare in casa” Alexa play “Circo” by Sophie Codego… -