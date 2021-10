Soleil e Sophie si sono accordate prima di entrare al GF Vip? Le accuse degli inquilini, Signorini interviene (VIDEO) (Di sabato 16 ottobre 2021) accuse a Soleil e Sophie Dopo la puntata si lunedì, al Grande Fratello Vip 6 c’è stata una lite tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. E questa vicenda ha fatto venire alcuni dubbi a Manila Nazzaro. Per l’ex Miss Italia erano strani i tempi in cui nascevano queste liti, trovandole quindi finte e costruite. Ma L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 16 ottobre 2021)Dopo la puntata si lunedì, al Grande Fratello6 c’è stata una lite traSorge eCodegoni. E questa vicenda ha fatto venire alcuni dubbi a Manila Nazzaro. Per l’ex Miss Italia erano strani i tempi in cui nascevano queste liti, trovandole quindi finte e costruite. Ma L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GrandeFratello : Gianmaria, Sophie e Soleil: le tensioni continuano ?? #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - DioBenedicaMe : RT @catiuz92: Dall'inizio Soleil disse che Gianmaria ci avrebbe provato con Sophie, come la mettiamo? Chi aveva ragione? S o l e i l #gfv… - allegrimarco9 : RT @DioBenedicaMe: Soleil sbugiarda Sophie e Corona ma é lei quella che ne paga il prezzo, dentro la casa ovviamente pensano tutti che sia… - simonasjk : Altro che quei teatrini di Gianmaria sophie e soleil .. più gente come Manuel in televisione #gvip -