Simone e la Lazio | storia di un grande amore

Simone Inzaghi e la Lazio domani saranno avversari dopo 22 anni in cui, come ha detto il tecnico nella conferenza stampa di presentazione, la società biancoceleste "è stata casa sua": "Per me è un ritorno a casa, è stata mia per 22 anni. Innegabile che sarà una grandissima emozione rivedere i ragazzi che in questi anni mi hanno sempre dato tutto. Rivedere le persone dietro le quinte che sono sempre state speciali in tutto questo tempo. E rivedere i tifosi della Lazio, che per me sono stati importantissimi. Abbiamo gioito e sofferto insieme in questi anni e abbiamo raggiunto grandissimi traguardi. Domani so che ci saranno fischi e applausi, ma fa parte del mestiere. Li accetterò, ma loro sanno che io ho sempre dato tutto per quei colori". E allora sarà un'emozione importantissima ritornare all'Olimpico, Simone Inzaghi ...

